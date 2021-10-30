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Спорт
Хоккей
30 октября 21, 09:31
УХЛ: Донбасс добыл разгромную победу над Мариуполем
Донбасс - Мариуполь
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Команда Микульчика вколотила в ворота соперника пять шайб.
Донбасс обыграл Мариуполь в перенесенном матче девятого тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Подопечные Павла Микульчика обеспечили комфортный для себя результат уже во втором раунде. Шайбой в составе гостей отметился Роман Алексеев.

Донбасс набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице УХЛ. Мариуполь с 17 баллами располагается на четвертой строчке.

Донбасс - Мариуполь 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 Пангелов-Юлдашев (Лялька), 08:02; 2:0 Лялька (Разумов), 17:08; 3:0 Пересунько (Лялька, Пангелов-Юлдашев, больш.), 24:49; 4:0 Пересунько (Морозов), 31:27; 5:0 Коренчук (Даниленко), 39:20; 5:1 Алексеев (Твердохлебов, 5х3), 56:14;

Донбасс: Макаров (Дьяченко - с 49:51); Пангелов-Юлдашев - Соколовский, Жульдиков - Фирсов, Андрейкив - Григорьев, Игнатенко - Садовиков; Сигарёв (А) - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Буценко - Лялька (А), Морозов - Захаров (К) - Пересунько, Разумов - Коренчук - Даниленко.

Мариуполь: Квасенко (Дуве - с 40:00); Алексеев - Кудряшов, Артамонов - Олендаренко, Декало - Лысенко, Матусевич; Благой (А) - Твердохлебов - Калейниковас, Милёхин - Мазур (К) - Щербатов (А), Чердак - Лызин - Бабинец, Костиков - Ружников - Янишевский.

Источник: https://korrespondent.net/
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