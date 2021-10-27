Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.58
USD
26.38
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Хоккей
27 октября 21, 10:58
УХЛ: Кременчуг забросил семь шайб в ворота Днепра
Кременчуг - Днепр
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Подопечные Савицкого не заметили сопротивления херсонской команды.
Во вторник, 26 октября, Кременчуг в рамках 14-го тура Украинской хоккейной лиги встречался с херсонским Днепром.

Поединок завершился со счетом 7:0 в пользу подопечных Александра Савицкого.

Кременчуг сделал весомую заявку на победу уже в первом периоде, забросив три безответных шайбы.

Во второй и третьей 20-минутках хозяева завершили разгром соперника благодаря точным броска Кошелева, Грицких и Толстушко.

Кременчуг - Днепр 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Созонов, 04:53; 2:0 Гриценко (Ворона), 08:37; 3:0 Гриценко (Яковлев, Кошелев), 15:45; 4:0 Яковлев (Коробов, больш.), 16:37; 5:0 Кошелев (Ворона, Гриценко), 32:34; 6:0 Грицких (Савицкий), 41:39; 7:0 Толстушко (буллит), 44:52

Кременчуг: Боярчук (Гордюшин); Коробов – Дубинин – Варава, Яковлев – Горлушко, Скуматов – Созонов – Гриценко, Хришпенц – Толстушко, Савицкий – Ворона – Кошелев, Савченко – Забавин, Сибилевич – Серанов, Глухов – Грицких

Днепр: Захарченко (Писаренко – с 16:37); Целогородцев – Алдамжаров – Хамматов, Саврицкий – Ратушный, Кашевко – Русаков – Дворник, Кардашов – Панков, Гринкевич – Булах – Тищенко, Кругляков – Будько, Дуюн, Филимонов


Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Черкасова вышла в полуфинал олимпийского турнира
Костюк пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго
Свитолина вышла в финал турнира в Чикаго
Шахтер огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей