УХЛ: Кременчуг забросил семь шайб в ворота Днепра

Во вторник, 26 октября, Кременчуг в рамках 14-го тура Украинской хоккейной лиги встречался с херсонским Днепром.





Поединок завершился со счетом 7:0 в пользу подопечных Александра Савицкого.





Кременчуг сделал весомую заявку на победу уже в первом периоде, забросив три безответных шайбы.





Во второй и третьей 20-минутках хозяева завершили разгром соперника благодаря точным броска Кошелева, Грицких и Толстушко.





Кременчуг - Днепр 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)





Шайбы: 1:0 Созонов, 04:53; 2:0 Гриценко (Ворона), 08:37; 3:0 Гриценко (Яковлев, Кошелев), 15:45; 4:0 Яковлев (Коробов, больш.), 16:37; 5:0 Кошелев (Ворона, Гриценко), 32:34; 6:0 Грицких (Савицкий), 41:39; 7:0 Толстушко (буллит), 44:52





Кременчуг: Боярчук (Гордюшин); Коробов – Дубинин – Варава, Яковлев – Горлушко, Скуматов – Созонов – Гриценко, Хришпенц – Толстушко, Савицкий – Ворона – Кошелев, Савченко – Забавин, Сибилевич – Серанов, Глухов – Грицких





Днепр: Захарченко (Писаренко – с 16:37); Целогородцев – Алдамжаров – Хамматов, Саврицкий – Ратушный, Кашевко – Русаков – Дворник, Кардашов – Панков, Гринкевич – Булах – Тищенко, Кругляков – Будько, Дуюн, Филимонов







