НХЛ: Флорида выигрывает 6-й матч подряд

В НХЛ состоялись семь матчей регулярного чемпионата. Отметим победную поступь Флориды. "Пантеры" выиграли уже шестой матч подряд на старте. В этот раз не устояла Аризона - 5:3.





НХЛ. Регулярный чемпионат. 26 октября





Оттава – Вашингтон – 5:7 (1:4, 3:2, 1:1)





Шайбы: 1:0 – 2 Батерсон, 1:1 – 6 Оши (ван Римсдайк), 1:2 – 11 Оши (Макмайкл, Манта), 1:3 – 13 Дженсен (Шири, Орлов), 1:4 – 15 Карлсон (Фегервары, Эллер), 2:4 – 25 Норрис (Батерсон, Зуб), 3:4 – 29 Тирни (Шабо, Эннис), 4:4 – 31 Батерсон (Ткачак), 4:5 – 36 Овечкин, 4:6 – 39 Оши (Макмайкл), 5:6 – 46 Батерсон (Шабо, Норрис), 5:7 – 50 Овечкин (Уилсон)





Рейнджерс – Калгари – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)





Шайбы: 0:1 – 18 Танев (Линдхольм, Годро), 0:2 – 22 Манджипани, 1:2 – 45 Хант (Миллер, Труба), 1:3 – 48 Колман (Питлик, Баклунд), 1:4 – 51 Баклунд (Хэнифин, Колман), 1:5 – 59 Манджипани (Дюбе, Андерссон)





Флорида – Аризона – 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)





Шайбы: 0:1 – 17 Келлер (Шмалц), 1:1 – 19 Торнтон (Монтур, Райнхарт), 2:1 – 26 Ватрано (Хернквист, Монтур), 3:1 – 30 Экблад (Беннетт, Юбердо), 4:1 – 46 Юбердо (Типпет, Беннетт), 4:2 – 51 О’Брайэн (Строльман, Фишер), 4:3 – 52 Кессел (Ларссон, Любушкин), 5:3 – 59 Дюклер (Барков, Уигар)





Коламбус – Даллас – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)





Шайбы: 1:0 – 5 Бьоркстранн (Хофманн, Рословик), 2:0 – 30 Хофманн (Бьоркстранн), 3:0 – 45 Веренски (Робинсон, Курали), 3:1 – 57 Сегин (Сутер, Линделль), 4:1 – 58 Тексье (Веренски)





Каролина – Торонто – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)





Шайбы: 0:1 – 3 Мэттьюс (Бантинг), 1:1 – 27 Ахо (Свечников, Бир), 2:1 – 29 Лоренц (Мартинук), 3:1 – 36 Нидеррайтер (Слэвин), 4:1 – 59 Свечников (Слэвин)





Баффало – Тампа-Бэй – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)





Шайбы: 1:0 – 1 Олофссон (Хегг, Томпсон), 1:1 – 18 Киллорн (Жозеф, Макдона), 2:1 – 39 Каджула, 3:1 – 44 Хиностроза, 4:1 – 54 Хегг (Гиргенсонс), 5:1 – 57 Олофссон (Томпсон, Асплунд)





Сент-Луис – Лос-Анджелес – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)





Шайбы: 1:0 – 43 Тарасенко (Томас, Крюг), 2:0 – 55 Тарасенко (Барбашев), 3:0 – 58 Перрон (Сканделла, О′Райлли)



