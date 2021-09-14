УХЛ представила календарь на сезон-2021/22

Украинская хоккейная лига завершила работу над календарем матчей чемпионата УХЛ сезона-2021/22.





Регулярный чемпионат (первый этап) стартует 17 сентября матчем между чемпионом Украины Донбассом и вице-чемпионом Соколом, сообщает пресс-служба лиги.





Суммарно этот этап будет состоять из 168 поединков, каждая из команд проведет по 42 игры. Регулярный чемпионат продлится до 22 февраля.





В плей-офф (второй этап) сыграют команды, занявшие со второго по седьмое места в регулярном чемпионате. Зрители увидят три стадии плей-офф: игры 1/4 финала пройдут до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал - до четырех побед. Решающая серия запланирована на конец марта-начало апреля.





В календарь, помимо прочего, заложены перерывы на три международные паузы для сборных Украины, а также пауза для проведения Кубка страны.





Напомним, в новом сезоне чемпионата Украинской хоккейной лиги примут участие восемь украинских клубов: Белый Барс, Днепр, Донбасс, Краматорск, Кременчуг, Мариуполь, Сокол и Рулав Одд.



