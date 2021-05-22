ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей. Видео

В пятницу, 21 мая, в Латвии стартовал чемпионат мира по хоккею с шайбой.

Турнир проходит в Риге на площадках "Арены Риги" и Олимпийского спортивного центра. В соревновании принимают участие 16 команд, которые поделены на две группы. По итогам семи туров по четыре лучших команды из каждой группы попадут в раунд плей-офф, где сборные будут играть на вылет.

Отметим, из-за санкций WADA сборная России будет выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

В прямом эфире за хоккейным Мундиалем можно следить на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Игра", а также белорусских "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Составы групп:

Группа А (Олимпийский центр):ОКР, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия, Великобритания

Группа В (Арена Рига): Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия, Казахстан.

Расписание и результаты матчей на ЧМ-2021 по хоккею:

ГРУППА А

Пятница, 21 мая

Завершено - ОКР - Чехия 4:3





Завершено - Беларусь - Словакия 2:5

Суббота, 22 мая

12:15. Дания - Швеция

16:15. Великобритания - ОКР

20:15. Чехия - Швейцария

Воскресенье, 23 мая

12:15. Великобритания - Словакия

16:15. Швеция - Беларусь

20:15. Дания - Швейцария

Понедельник, 24 мая

16:15. Словакия - ОКР

20:15. Чехия - Беларусь

Вторник, 25 мая

16:15. Великобритания - Дания

20:15. Швейцария - Швеция

Среда, 26 мая

16:15. ОКР - Дания

20:15. Беларусь - Великобритания

Четверг, 27 мая

16:15. Швейцария - Словакия

20:15. Швеция - Чехия

Пятница, 28 мая

16:15. Швеция - Великобритания

20:15. Дания - Беларусь

Суббота, 29 мая

12:15. Чехия - Великобритания

16:15. Швейцария - ОКР

20:15. Словакия - Дания

Воскресенье, 30 мая

16:15. Беларусь - Швейцария

20:15. Швеция - Словакия

Понедельник, 31 мая

16:15. Чехия - Дания

20:15. ОКР - Швеция

Вторник, 1 июня

12:15. Швейцария - Великобритания

16:15. Словакия - Чехия

20:15. ОКР - Беларусь

ГРУППА В

Пятница, 21 мая

Завершено - Германия - Италия 9:4



