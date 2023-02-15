Умер экс-футболист Динамо, Днепра и сборной Украины

Не стало бывшего защитника Динамо Киев, Днепра и сборной Украины Александра Радченко. Как сообщает официальный сайт киевского клуба, экс-футболист скончался на 47 году жизни.

Александр Радченко был родом из Мариуполя, где и начал свою игровую карьеру. В 1997 году он перешел в киевское Динамо, за которое выступал до 2002 года.

Позднее также играл в составе Днепра и Кривбасса. Свою карьеру завершил в 2009 году. Также на его счету 17 поединков в футболке национальной сборной Украины.

После окончания профессиональной карьеры долгое время работал детским тренером в ДЮФШ "Динамо" им. В. Лобановского, воспитывая молодое поколение футболистов.