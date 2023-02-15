Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
39.17
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
8 февраля 23, 10:41
Умер экс-футболист Динамо, Днепра и сборной Украины
защитник Александр Радченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бывший защитник Александр Радченко скончался на 47 году жизни.

Не стало бывшего защитника Динамо Киев, Днепра и сборной Украины Александра Радченко. Как сообщает официальный сайт киевского клуба, экс-футболист скончался на 47 году жизни.

Александр Радченко был родом из Мариуполя, где и начал свою игровую карьеру. В 1997 году он перешел в киевское Динамо, за которое выступал до 2002 года.

Позднее также играл в составе Днепра и Кривбасса. Свою карьеру завершил в 2009 году. Также на его счету 17 поединков в футболке национальной сборной Украины.

После окончания профессиональной карьеры долгое время работал детским тренером в ДЮФШ "Динамо" им. В. Лобановского, воспитывая молодое поколение футболистов.

   
Korrespondent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через: