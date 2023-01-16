Месси может отобрать у Роналду рекорд по зарплате

Противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду может возобновиться. Футболисты имеют шанс снова заиграть в одном чемпионате - Саудовской Аравии.

По информации издания Mundo Deportivo, Аль-Хиляль хочет подписать аргентинского форварда ПСЖ.

Причем на чемпиона мира в клубе готовы не пожалеть любых денег - нападающему готовы платить 300 миллионов долларов в год.

В команде надеются, что Месси покуситься на такую сумасшедшую сумму, ведь уже сотрудничают с аргентинцем - тот уже рекламирует туризм в Саудовскую Аравию в своих соцсетях.

Напомним, ранее в Саудовскую Аравию переехал играть другой звездный игрок - Криштиану Роналду. Португалец подписал контракт с клубом Аль-Наср, и зарабатывает теперь рекордные 200 миллионов евро в год.

Таким образом, если Месси согласится на переезд в Саудовскую Аравию, он побьет рекорд португальского форварда.

Отметим, что с помощью этих переходов власти Саудовской Аравии хотят увеличить популярность своей лиги, и как следствие, увеличить шансы своей заявки на проведение ЧМ-2030 вместе с Египтом и Грецией.

Ранее стало известно, что Месси близок к продлению контракта с ПСЖ 2024 года с опцией продления еще на год.

Однако зарплата, которую аргентинцу готовы платить в Париже, существенно меньше той, которую предлагает Аль-Хиляль - 40 миллионов евро в год.