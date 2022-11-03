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Спорт
Футбол
2 ноября 22, 23:13
"Шахтер" потерпел разгромное поражение от "РБ Лейпциг"
Шахтер
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Донецкий "Шахтер" проиграл решающий матч против немецкого "РБ Лейпциг" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 2 ноября, донецкий "Шахтер" проиграл решающий матч против немецкого "РБ Лейпциг" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Игра проходила в Варшаве на домашнем стадионе "Легии". Украинская команда проиграла со счетом 0:4. В первом тайме за гостей забил Кристофер Нкунку, а во второй половине встречи голами отличились Андре Силва и Доминик Собослаи, а защитник дончан Валерий Бондарь стал автором автогола.

"Шахтер" в первом туре группового этапа ЛЧ сенсационно разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 1:4. В минувшей игре донецкий клуб устраивала только победа, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Теперь подопечные Игора Йовичевича выступят в стыковых матчах Лиги Европы.

Букмекеры считали немецкую команду фаворитом сегодняшнего матча. На победу "РБ Лейпциг" принимались ставки с коэффициентом около 1,9, на победу "Шахтера" – 4,5.
liga.net
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