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Футбол
14 октября 22, 11:05
Кучер: Валидол, да еще какой! ВИДЕО
Кучер
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Главный тренер Днепра-1 прокомментировал трудную гостевую победу над Вадуцом в Лиге конференций.
Главный тренер Днепра-1 прокомментировал трудную гостевую победу над Вадуцом в Лиге конференций.

Игра против Вадуца в Лиге конференций была очень тяжелая и забрала очень много сил. Так победу своей команды прокомментировал главный тренер днепровского клуба Александр Кучер.

По словам специалиста, клуб из Лихтенштейна провел очень сильный матч и имел много возможностей для того чтобы забить в ворота украинцев.

"Валидол, да еще какой! Тяжелая игра, конечно, получилась. В первом тайме все неплохо выходило до забитого гола. Но быстро пропустили. Во втором тайме было слишком много брака, особенно при выходе из обороны. Очень часто обрезались, и из-за этого было много моментов у наших ворот. Вадуц - агрессивная команда, и она очень хорошо сыграла, у них были моменты, но мы забили очень нужный гол, завоевали три очка, это очень радует, ведь остаемся конкурентоспособными в турнирной борьбе.

Конечно, еще разберем этот матч, поговорим с игроками. Была тяжелая игра, ребята устали. Мы много времени проводим в пути, не всегда успеваем как следует восстанавливаться, из-за чего накапливается усталость. А через два дня у нас снова игра, так что будем готовиться дальше.

Это футбол, есть результат, и это на данный момент - самое главное. Такие матчи забирают очень много нервных клеток, но победная развязка придает новые силы, эмоционально очень положительно влияет. Поэтому особенно радует, что смогли забить и победить.

Очень приятно было увидеть столько болельщиков, которые нас поддерживали. Мы их слышали и видели, что придавало силы. Хорошо, что удалось победить и отблагодарить их за такую ​​горячую поддержку. Большая им благодарность", - приводит слова Кучера официальный сайт Днепра-1.


Напомним, что Днепр-1 в четвертом туре группового раунда Лиги конференций победил на выезде Вадуц со счетом 2:1. Решающий гол украинская команда забила уже в компенсированное арбитром время.
Korrespondent
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