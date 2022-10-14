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Спорт
Футбол
13 октября 22, 18:47
УПЛ перенесла еще один матч из-за обстрелов Украины
Заря - Колос
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Поединок Заря - Колос не состоится в назначенное время и перенесен на неопределенный срок.
Поединок Заря - Колос не состоится в назначенное время и перенесен на неопределенный срок.

Руководство украинской Премьер-лиги перенесло на неопределенный срок еще один поединок чемпионата в связи с массированными обстрелами нашей страны.

"Матч Заря - Колос перенесен на неопределенный срок. Металлист 1925 примет Львов в Ковалевке, а не на НСК Олимпийский. Также изменено время начала матча. Он начнется в 13.00, а не в 17.00, как планировалась ранее. В данный момент в Киеве есть запрет на проведения матчей", - рассказал в интервью Fanday.net исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

При этом поединок Шахтер - Динамо, о переносе которого просил киевский клуб, должен состоятся по расписанию, 16 октября, во Львове.

Также по расписанию должны пройти следующие матчи:

Минай - Верес (14 октября, Минай)

Металлист - Ворскла (15 октября, Ужгород)

Рух - Днепр-1 (16 октября, Львов)

Напомним, ранее стало известно, что по взаимному согласию команд на второе декабря перенесли поединок седьмого тура Черноморец - Кривбасс.
Korrespondent
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