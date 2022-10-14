Луческу назвал причиной провала в Лиге Европы

Причиной неутешительного результата в Лиге Европы являются травмы и провал на трансферном рынке. Об этом на пресс-конференции, перед матчем с Ренном, заявил Мирча Луческу.

При этом главный тренер киевского Динамо считает, что команда не заслужила поражения ни в одном из трех сыгранных матчей. Также специалист рассказал о тяжелой ситуации с вратарями в команде.

"У нас остался только один здоровый вратарь - Нещерет. И он, конечно, будет играть с Ренном. Руслан тренируется с нами не так давно, прошло всего 10 дней после того, как он восстановился после своей травмы. Однако мы ему доверяем и верим в его лучшие качества.

У Бойко травма практически такая же, как у Шапаренко - крестообразная связка. Денис останется вне футбола на шесть месяцев. На консультации в Барселоне ему сказали, что необходима операция.

В связи с кадровыми проблемами на вратарской позиции сейчас к нашей команде присоединился еще один голкипер - 17-летний Авраменко.

К сожалению, результат в Лиге Европы неутешительный. Это произошло потому, что у нас много травмированных игроков, к тому же не удалось провести трансферы, которые мы хотели совершить.

Что касается игры, то, по-моему, ребята стараются и выкладываются на максимум. Мы не заслуживали проиграть все эти три матча. Продолжаем работать и попытаемся продемонстрировать свою лучшую игру", - цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что матч Динамо - Ренн состоится сегодня, 13 октября, в польском Кракове. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.