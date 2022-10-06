Луческу: Нам необходим положительный результат

Динамо в Ренне ожидает тяжелый матч, однако команде просто необходим положительный результат. Об этом на пресс-конференции перед поединком Лиги Европы заявил Мирча Луческу.

Румынский специалист вновь пожаловался на постоянные разъезды, из-за чего команда сильно устает. Отметил наставник киевлян и силу будущего соперника.

"Ренн - это очень сильная команда, которая играет на одном уровне с Динамо. Я давно знаю наставника этой команды Бруно Женезио, это специалист высокого уровня. В матче с Фенербахче они сделали то же, что и Шахтер 15 лет назад.

Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти отель и команда живет вдали от города. У нас сложная ситуация, игроки все время находятся в дороге, не видятся со своими семьями. Однако мы стремимся принести удовольствие нашим болельщикам и продемонстрировать хорошую игру в это тяжелое для Украины время.

Динамо - это международный бренд, представляющий Украину, поэтому нам нужно держать марку. Завтра я ожидаю тяжелого матча, однако нам необходим положительный результат, и мы сделаем все возможное для этого.

Что касается готовности игроков, то к завтрашнему поединку готовятся все прибывшие в Ренн. К сожалению, в матче с "Фенербахче" мы потеряли Шапаренко на длительный срок, однако сейчас можем рассчитывать на Попова", - цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, что поединок Ренн - Динамо состоится сегодня, 6 октября. Начало встречи - 22:00 по киевскому времени.