Шотландия - Украина. Онлайн-трансляция матча Лиги наций
Матч состоится в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Начало поединка между командами стартует в 21:45 по киевскому времени.
На поединке будет работать судейская бригада из Нидерландов во главе с 39-летним Данни Маккели, сообщает пресс-служба УАФ. На линиях ему будут помогать соотечественники - Хессель Стигстра и Ян де Врей. Обязанности четвертого арбитра выполнит Сердар Гозубюк.Украина лидирует в группе с семью очками в активе. Сборная опережает Шотландию на один балл, Ирландию - на три, Армению - на четыре пункта.
На поединке будет работать судейская бригада из Нидерландов во главе с 39-летним Данни Маккели, сообщает пресс-служба УАФ. На линиях ему будут помогать соотечественники - Хессель Стигстра и Ян де Врей. Обязанности четвертого арбитра выполнит Сердар Гозубюк.
Украина лидирует в группе с семью очками в активе. Сборная опережает Шотландию на один балл, Ирландию - на три, Армению - на четыре пункта.
Команда проиграла один раз в 13 последних матчах во всех турнирах при шести победах и шести ничьих.
У Шотландии две победы над армянами, но свой единственный поединок против ирландцев проиграли с сокрушительным счетом 0:3 и чтобы обойти Украину в таблице, "скоты" вынуждены переиграть "желто-синих".
Команды уже встречались ранее в этом году в рамках плей-офф отбора к чемпионату мира 2022 года. Тогда Украина в Шотландии одержала уверенную победу со счетом 3:1.
Ориентировочные составы:
Шотландия: Гордон - Хендри, Хэнли, Маккенна - Паттерсон, Макгинн, Макгрегор, Тирни - Фрейзер, Адамс, Кристи
Украина: Лунин - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук, Степаненко, Малиновский - Ярмоленко, Яремчук, Мудрик