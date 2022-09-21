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21 сентября 22, 22:22
Шотландия - Украина. Онлайн-трансляция матча Лиги наций
Шотландия - Украина
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Поединок Лиги наций между Шотландией и Украиной состоится сегодня, 21 сентября.

Матч состоится в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Начало поединка между командами стартует в 21:45 по киевскому времени.

На поединке будет работать судейская бригада из Нидерландов во главе с 39-летним Данни Маккели, сообщает пресс-служба УАФ. На линиях ему будут помогать соотечественники - Хессель Стигстра и Ян де Врей. Обязанности четвертого арбитра выполнит Сердар Гозубюк.

Украина лидирует в группе с семью очками в активе. Сборная опережает Шотландию на один балл, Ирландию - на три, Армению - на четыре пункта.

На поединке будет работать судейская бригада из Нидерландов во главе с 39-летним Данни Маккели, сообщает пресс-служба УАФ. На линиях ему будут помогать соотечественники - Хессель Стигстра и Ян де Врей. Обязанности четвертого арбитра выполнит Сердар Гозубюк.

Украина лидирует в группе с семью очками в активе. Сборная опережает Шотландию на один балл, Ирландию - на три, Армению - на четыре пункта.


Команда проиграла один раз в 13 последних матчах во всех турнирах при шести победах и шести ничьих.
 
У Шотландии две победы над армянами, но свой единственный поединок против ирландцев проиграли с сокрушительным счетом 0:3 и чтобы обойти Украину в таблице, "скоты" вынуждены переиграть "желто-синих".
 
Команды уже встречались ранее в этом году в рамках плей-офф отбора к чемпионату мира 2022 года. Тогда Украина в Шотландии одержала уверенную победу со счетом 3:1.
 
Ориентировочные составы:
 
Шотландия: Гордон - Хендри, Хэнли, Маккенна - Паттерсон, Макгинн, Макгрегор, Тирни - Фрейзер, Адамс, Кристи
 
Украина: Лунин - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук, Степаненко, Малиновский - Ярмоленко, Яремчук, Мудрик
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