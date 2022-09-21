Шотландия - Украина. Онлайн-трансляция матча Лиги наций

Матч состоится в шотландском Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Начало поединка между командами стартует в 21:45 по киевскому времени.

На поединке будет работать судейская бригада из Нидерландов во главе с 39-летним Данни Маккели, сообщает пресс-служба УАФ. На линиях ему будут помогать соотечественники - Хессель Стигстра и Ян де Врей. Обязанности четвертого арбитра выполнит Сердар Гозубюк.





На поединке будет работать судейская бригада из Нидерландов во главе с 39-летним Данни Маккели, сообщает пресс-служба УАФ. На линиях ему будут помогать соотечественники - Хессель Стигстра и Ян де Врей. Обязанности четвертого арбитра выполнит Сердар Гозубюк.

Украина лидирует в группе с семью очками в активе. Сборная опережает Шотландию на один балл, Ирландию - на три, Армению - на четыре пункта.



