Экс-тренер Динамо будет тренировать клуб из Кипра

Александр Хацкевич определился с местом продолжения тренерской карьеры. Бывший наставник киевского Динамо уехал на солнечный Кипр.

Как сообщает официальный сайт аутсайдера местного чемпионата - Кармитиотиссы, белорусский специалист возглавил именно их команду.

Детали соглашения между Хацкевичем и клубом на данный момент неизвестны.

Отметим, что Кармитиотисс - аутсайдер элитного дивизиона. Команда занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 4 очка в 4 матчах.

