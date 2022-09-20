Экс-тренер Динамо будет тренировать клуб из Кипра
Александр Хацкевич определился с местом продолжения тренерской карьеры. Бывший наставник киевского Динамо уехал на солнечный Кипр.
Как сообщает официальный сайт аутсайдера местного чемпионата - Кармитиотиссы, белорусский специалист возглавил именно их команду.
Детали соглашения между Хацкевичем и клубом на данный момент неизвестны.
Отметим, что Кармитиотисс - аутсайдер элитного дивизиона. Команда занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 4 очка в 4 матчах.