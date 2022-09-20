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Футбол
19 сентября 22, 11:06
Экс-тренер Динамо будет тренировать клуб из Кипра
Александр Хацкевич
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Александр Хацкевич нашел себе новое место работы и возглавил киприотскую команду Кармиотисс.

Александр Хацкевич определился с местом продолжения тренерской карьеры. Бывший наставник киевского Динамо уехал на солнечный Кипр.

Как сообщает официальный сайт аутсайдера местного чемпионата - Кармитиотиссы, белорусский специалист возглавил именно их команду.

Детали соглашения между Хацкевичем и клубом на данный момент неизвестны.

Отметим, что Кармитиотисс - аутсайдер элитного дивизиона. Команда занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 4 очка в 4 матчах.

Korrespondent
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