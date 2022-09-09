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Футбол
8 сентября 22, 20:06
Лига Европы. "Динамо" играет с "Фенербахче" – где смотреть
Фенербахче и Динамо
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Фенербахче и Динамо 8 сентября сыграют в Лиге Европы.

Сегодня киевское "Динамо" сыграет с "Фенербахче" из Стамбула в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Поединок состоится на стамбульском стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Посмотреть онлайн трансляцию матча Фенербахче – Динамо можно в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia TV. В параллельном матче "Ренн" будет играть с "АЕК" Ларнака.

"Динамо" и "Фенербахче" встречались в июле в квалификации Лиги чемпионов. Тогда киевляне победили с общим счетом 2:1 по сумме двух матчей, а турецкие фанаты отметились выкрикиванием имени российского диктатора Владимира Путина.

После этого "Фенербахче" вылетел в квалификацию Лиги Европы, где прошел венскую "Аустрию" (6:1). "Динамо" пыталось пробиться в группу Лиги чемпионов – прошло австрийский "Штурм" (3:1), но проиграло лиссабонской "Бенфике" (5:0).


Букмекеры считают "Фенербахче" фаворитом сегодняшнего матча и принимают ставки на его победу с коэффициентом 1,9-2. На победу "Динамо" – около 4,8.
liga.net
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