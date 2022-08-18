Луческу отреагировал на поражение "Бенфике"

"Динамо" не хватало ряда ключевых игроков в проигранном "Бенфике" (0:2) матче квалификации Лиги чемпионов. Украинский форвард лиссабонского клуба Роман Яремчук мог бы быть одним из лучших футболистов "Динамо", если бы выступал за киевлян. Об этом заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, передает пресс-служба украинского гранда.

Он назвал матч непростым и отметил, что сравнивать команды нет смысла: в "Бенфике" играет мультинациональная команда с иностранцами высокого уровня, у "Динамо" же играли ряд молодых футболистов, которым по 18-19 лет.

К тому же, отметил Луческу, его команда осталась без ряда важных игроков, в частности без капитана Сергея Сидорчука, который пропускал матч из-за дисквалификации. Также тренер посетовал на отсутствие выбора игроков атаки.

По словам Луческу, "Динамо" после первого гола доминировало и имело три-четыре возможности забить, но затем пропустило снова. Второй тайм киевляне провели гораздо интенсивнее, снова могли забить, как и соперник, отметил тренер.

"Возьмем, к примеру, Романа Яремчука. Если бы он играл в "Динамо", то был бы лучшим игроком, а в "Бенфике" он сидит на замене. В этом и разница... На самом деле, сегодня наша команда показала хороший футбол как для тех кондиций, в которых находятся футболисты", – добавил Луческу.