Фенербахче открестился от своих фанатов, и обвинил в провока

Война - это не храбрость, это трусость! Нет войне! С таким официальным заявлением выступило руководство Фенербахче, после скандала с собственными болельщиками. В обращении сказано, что клуб не поддерживает поведение фанатов во время ответного матча квалификации Лиги чемпионов против Динамо.





Более того, в нем обвиняют киевский клуб в провокации. По мнению турецкой стороны, к поддержке трибунами руководителя Кремля - Путина, привело присутствие на скамейке запасных динамовцев голкипера Дениса Бойко.





"В матче против киевского Динамо, сыгранном на нашем поле во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов UEFA, после гола соперника, были слышны кричалки с части трибун. Мы делаем это заявление против дискурса, который никоим образом не отражает общую позицию нашего клуба. Как футбольный клуб Фенербахче, мы всегда заботимся о повышении осведомленности касательно социальных и гуманитарных проблем как в нашей стране, так и в мире. Мы рассматриваем это как ответственность. Наш клуб первым отреагировал на события 24-го февраля 2022-го года, послуживших началом военного процесса.





Мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше сообщение, которое мы передали по всем нашим официальным каналам: "Война – это не храбрость, это трусость! Нет войне!".





Кроме того, одним из самых ярких примеров этой чувствительности является товарищеский матч, который мы сыграли с донецким Шахтером на своем поле в апреле, чтобы привлечь внимание к миру в Украине и внести свой материальный и моральный вклад. Мы принимали донецкую команду Шахтер в нашей стране в течение нескольких дней.





Как футбольный клуб Фенербахче, наша позиция по этому вопросу и наше отношение с первого дня процесса известны общественности. На 58-й минуте вчерашнего матча преувеличенные движения некоторых игроков команды соперника, особенно запасного вратаря (Дениса Бойко), который в прошлом играл за команду из нашей страны (Бешикташ), вызвали волнение трибун и реакцию, которая длилась всего 20 секунд в 120-минутном матче.





Какой бы ни была причина, мы как спортивный клуб Фенербахче не принимаем реакцию, возникающую на некоторых наших трибунах. Было бы нечестным подходом приписывать этот дискурс, никогда не отражающий позицию и ценности нашего клуба, всем нашим болельщикам и возлагать ответственность на наш клуб. В связи с этой повесткой дня мы как спортивный клуб Фенербахче еще раз напоминаем общественности о нашей позиции, согласно которой спорт и политика всегда должны быть отделены друг от друга", - говорится в сообщении Фенербахче.





Напомним, Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию, из-за скандировавших имя Путина фанатов Фенербахче.



