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Спорт
Футбол
27 июля 22, 17:21
Фенербахче и Динамо сыграют решающий матч в квалификации ЛЧ
Фенербахче и Динамо
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Фенерабхче – Динамо сыграют ответный матч квалификации Лиги чемпионов.

Сегодня, 27 июля, стамбульский "Фенербахче" и "Динамо" Киев сыграют ответный матч квалификации Лиги чемпионов.

Поединок пройдет в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Посмотреть онлайн-трансляцию матча "Фенербахче" – "Динамо" можно в 20:00 на кабельном канале Sentanta Sports и платформе Sentanta (при регистрации на сайте). Также игру покажет канал 2+2 – вероятно, эта трансляция будет идти с задержкой, время начала указано 20:15.

Первый поединок "Динамо" и "Фенербахче" сыграли вничью 0:0. Сегодняшний поединок ничейным быть не может. Если после 90 минут счет будет равным, то команды сыграют еще два экстра-тайма по 15 минут. Если и там победителя не выявят – будет серия пенальти.

Если "Динамо" победит в сегодняшнем матче, то пройдет в следующий квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет с австрийским "Штурмом" из Граца.

Если проиграет – опустится в квалификацию Лиги Европы, второго по престижности турнира на континенте, и сыграет с чешским "Словацко".

Букмекеры считают фаворитом сегодняшней встречи "Фенербахче". На победу стамбульской команды принимают ставки с коэффициентом около 1,7. На победу "Динамо" – около 1,4.
liga.net
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