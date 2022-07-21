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20 июля 22, 23:41
Лига чемпионов возвращается. Видео
Динамо и Фенербахче
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Динамо и Фенербахче сыграют первый матч отбора Лиги чемпионов 20 июля.

Сегодня, 20 июля, киевское "Динамо" сыграет с "Фенербахче" из Стамбула первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Поединок состоится в польской Лодзе. Онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Фенербахче" можно посмотреть в 21:00 на телеканале Sentanta Sports в кабельных сетях или на сайте Sentanta (регистрация на сайте обязательна).

Это будет первый официальный матч киевлян в новом сезоне. "Динамо" заняло второе место в чемпионате Украины 2021/2022, который был не доигран из-за широкомасштабного вторжения России. С тех пор команду покинули почти все легионеры, сейчас в заявке есть лишь польский защитник Томаш Кендзера и словенский вингер Беньямин Вербич.

"Фенербахче" также в прошлом сезоне заняло второе место в национальном чемпионате. С июня стамбульскую команду тренирует именитый специалист Жорже Жезуш, который до этого возглавлял лиссабонскую "Бенфику".

"Динамо" имеет успешную историю противостояния с "Фенербахче" в Лиге чемпионов. Киевляне дважды обыгрывали турок, столько же раз была ничья. Разница мячей – 6:3 в пользу "Динамо".

Последний матч в ЛЧ команды проводили в 2008 году. В сегодняшнем поединке букмекеры ожидают равной борьбы. Ставки на победу "Динамо" принимают с коэффициентом около 2,5. На победу "Фенербахче" – 2,6. Ответный матч состоится через неделю в Стамбуле.


В июне 19-летний защитник "Динамо" Киев и сборной Украины Илья Забарный был номинирован на премию лучшему молодому игроку Европы.
liga.net
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