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Спорт
Футбол
22 июня 22, 12:49
З яким настроєм тренуються гравці "Динамо"?
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Зараз у футболістів напружений графік - по два тренування на день.

А вже наступного місяця команда має зустрітися з турецьким клубом "Фенербахче". 

З яким настроєм футболісти готуються до майбутніх матчів - дізнавався Анатолій Журавльов.

Сонце пече… Та цих хлопців спекою не злякаєш!

Гравці футбольного клубу «Динамо-Київ» уже кілька днів посіпіль тренуються у себе вдома.

До цього підтримувати форму футболістам доводилося на закордонних спортивних базах. На чужині гравці не втрачали час і організували серію благодійних матчів.

Денис Бойко, гравець ФК «Динамо» (Київ):

Проводилися перш за все для збору коштів для наших хлопців з ЗСУ, для наших волонтерів, для наших біженців, переселенців, для медицини. Тому це було надважливо, щоб ми якомога більше зібрали грошей, якомога більше придали огласці ті реалії, які відбуваються на сьогодні в нашій країні.

Повномасштабне вторгнення росії зачепило кожного з присутніх на полі. Денис Антюх згадує, як місця собі не знаходив, коли ворог напав на його рідну Охтирку на Сумщині. У місті тоді залишалися батьки футболіста.

Денис Антюх, гравець ФК «Динамо» (Київ) :

В перший день я їм подзвонив, кажу, що у нас тут таке. Вони спочатку не повірили, а потім вже в 12 годин танки заїхали. Вони не хотіли нікуди їхати, кажуть: Це наш дом. Потім почалися бомбардування, то вони на місяць від'їжджали, але потім повернулися і зараз там.

Попри те, що в серці кожного гравця досі зберігається тривога, футболісти намагаються повністю віддаватися тренуванням. Основному складу команди - допомагають молодші гравці.

Еміль Карас, асистент головного тренера ФК «Динамо» (Київ) :

Эти игроки сейчас имеют возможность тренироваться рядом с такими опытными игроками, как Буяльский, Андриевский, Шепелев, Беседин, Гармаш. Они могут научиться у них многому, они могут расти.

Наразі в команди - передсезонні збори. Футболістам важливо підготуватися до українського Чемпіонату та міжнародних ігор. Уже за місяць гравці мають зустрітися з турецьким клубом "Фенербахче" в рамках Ліги Чемпіонів. Динамівці кажуть - свої майбутні перемоги даруватимуть усім українцям, і в першу чергу - нашим захисникам.

Денис Бойко, гравець ФК «Динамо» (Київ) :

Плани на майбутнє, щоб наша країна перемогла. Це - найголовніший план на майбутнє, а що буде далі вже… В нас є всі умови для того, щоб тренуватися, прогресувати, зростати у спортивному плані

Денис Антюх, гравець ФК «Динамо» (Київ) :

Будемо перемагати старатись і я думаю, що наші хлопці на передовій також переможуть і все буде добре.
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