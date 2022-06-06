Хакеры взломали Oll.tv во время матча Украина - Уэльс

Российские хакеры взломали ОТТ-платформу Oll.tv во времярешающего матча за выход на чемпионат мира между Украиной и Уэльсом.
"Сервис Oll.tv во время матча Украина-Уэльс взломан. Взломан россиянами (они пытались вместо нашей сборной показать украинцам "федеральные каналы"). Мы приносим извинения зрителям. Стараемся поднять платформу", — сообщила директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко.
Oll.tv входит в Медиа Группу Украины, которая является частью холдинга СКМ Рината Ахметова.
"Завидующая русня пытается испортить зрителям просмотр матча сборной за выход в ЧМ-2022. Прилагаем максимальные усилия для скорейшей нейтрализации кибератаки", — сказано в Facebook платформы.Сборная Украины заняла четвертое место в группе D отбора на ЧМ-2022, где играли Франция (действующий чемпион мира), Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.