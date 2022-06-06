Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
5 июня 22, 21:59
Хакеры взломали Oll.tv во время матча Украина - Уэльс
Oll.tv
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вместо футбола на Oll.tv начали показывать российскую пропаганду

Российские хакеры взломали ОТТ-платформу Oll.tv во времярешающего матча за выход на чемпионат мира между Украиной и Уэльсом.

"Сервис Oll.tv во время матча Украина-Уэльс взломан. Взломан россиянами (они пытались вместо нашей сборной показать украинцам "федеральные каналы"). Мы приносим извинения зрителям. Стараемся поднять платформу", — сообщила директор по коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

Oll.tv входит в Медиа Группу Украины, которая является частью холдинга СКМ Рината Ахметова.

"Завидующая русня пытается испортить зрителям просмотр матча сборной за выход в ЧМ-2022. Прилагаем максимальные усилия для скорейшей нейтрализации кибератаки", — сказано в Facebook платформы.

Сборная Украины заняла четвертое место в группе D отбора на ЧМ-2022, где играли Франция (действующий чемпион мира), Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан. 

В полуфинале плей-офф желто-синие обыграли в Глазго Шотландию со счетом 1:3 (голы забили Ярмоленко, Яремчук и Довбик). 

Уэльс финишировал вторым в группе Е с Бельгией, Чехией, Эстонией и Беларусью. 

В полуфинале обыграл Австрию 2:1, оба гола забил лидер команды – вингер мадридского "Реала" Гарет Бейл.
liga.net
Ещё по теме:
Футзал. В полуфинале Евро-2022 Украина сыграет против РФ
Усик уже точно не будет следующим соперником Фьюри
Марченко прекратил выступления на турнире в Италии
ФИФА: Украина продолжит борьбу за чемпионат мира в июне
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сборная Украины проиграла Уэльсу и не попадает на ЧМ-2022
Лента новостей