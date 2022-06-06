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Спорт
Футбол
5 июня 22, 21:54
Сборная Украины проиграла Уэльсу и не попадает на ЧМ-2022
Сборная Украины, Уэльс
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Сегодня, 5 июня сборная Украины проиграла Уэльсу со счетом 0:1.

Сборная Украины по футболу сегодня проиграла Уэльсу со счетом 0:1. Таким образом, украинская сборная не попадает на Чемпионат мира, который состоится в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

Сегодня, 5 июня, состоялся решающий матч плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. Украинская сборная потерпела поражение со счетом 0:1

Cудьбу поединка решил автогол на 34-й минуте игры. Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко срезал мяч в собственные ворота после подачи от Гарета Бэйла.

Украинская сборная нанесла девять ударов в створ ворот соперника и неоднократно была близка к тому, чтобы сравнять счет, но реализация моментов подвела подопечных Александра Петракова.

Сборная Уэльса на чемпионате мира выступит в группе B с командами Англии, США и Ирана. В этот квартет могла попасть и украинская команда в случае победы.

Ранее в рамках подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Украины обыграла в товарищеских матчах "Боруссию" Менхенгладбах (2:1), "Эмполи" (3:1) и сыграла вничью с "Риекой" (1:1).
liga.net
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