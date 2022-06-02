Збірна України перемогла Шотландію з рахунком 3:1 (відео)

Збірна України з футболу перемогла збірну Шотландії з рахунком 3:1. Півфінальний матч плей-офф відбору на ЧС-2022 проходив у Глазго.

За Україну голи забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик (90+4 хв). У шотландців відзначився Каллум Макгрегор.

Фінальний матч кваліфікації за вихід на Чемпіонат світу-2022 відбудеться у неділю, 5 червня. Україні протистоятиме збірна Уельсу.

Переможець цієї зустрічі зіграє на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.