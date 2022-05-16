Стали известны имена легионеров, вызванных в сборную Украины

Тренерский штаб сборной Украины определился с легионерами, которые будут вызваны на матчи отбора к чемпионату мира и поединки Лиги наций.





Как сообщает пресс-служба УАФ, в список попали 10 футболистов – один голкипер, три защитника, четыре хавбека и два форварда.





Список легионеров, вызванных в сборную Украины:





Вратарь: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).





Защитники: Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).





Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).





Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).





Первыми в Словению в тренировочный лагерь сборной прибудут Яремчук, Сикан, Качараба и Зубков – они присоединятся к команде уже 16 мая.





Последним - Лунин. Голкиперу предстоит отправиться 28 мая в Париж на финал Лиги чемпионов между его Реалом и Ливерпулем.



