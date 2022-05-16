Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
15 мая 22, 23:47
Стали известны имена легионеров, вызванных в сборную Украины
Петраков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Тренерский штаб вызвал в национальную команду 10 футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах.
Тренерский штаб сборной Украины определился с легионерами, которые будут вызваны на матчи отбора к чемпионату мира и поединки Лиги наций.

Как сообщает пресс-служба УАФ, в список попали 10 футболистов – один голкипер, три защитника, четыре хавбека и два форварда.

Список легионеров, вызванных в сборную Украины:

Вратарь: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).

 
Первыми в Словению в тренировочный лагерь сборной прибудут Яремчук, Сикан, Качараба и Зубков – они присоединятся к команде уже 16 мая.

Последним - Лунин. Голкиперу предстоит отправиться 28 мая в Париж на финал Лиги чемпионов между его Реалом и Ливерпулем.

Источник: korrespondent.net
Ещё по теме:
Украинские волейболистки одержали вторую победу подряд
Сборная Украины прилетела в Казахстан
Украина упустила победу над Казахстаном в отборочном матче
Сборная Украины U-21 обыграла Армению
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей