Стали известны имена легионеров, вызванных в сборную Украины
Тренерский штаб сборной Украины определился с легионерами, которые будут вызваны на матчи отбора к чемпионату мира и поединки Лиги наций.
Как сообщает пресс-служба УАФ, в список попали 10 футболистов – один голкипер, три защитника, четыре хавбека и два форварда.
Список легионеров, вызванных в сборную Украины:
Вратарь: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).
Защитники: Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия, Чехия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).
Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Ганза, Германия).
Первыми в Словению в тренировочный лагерь сборной прибудут Яремчук, Сикан, Качараба и Зубков – они присоединятся к команде уже 16 мая.
Последним - Лунин. Голкиперу предстоит отправиться 28 мая в Париж на финал Лиги чемпионов между его Реалом и Ливерпулем.
Источник: korrespondent.net