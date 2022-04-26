Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
25 апреля 22, 22:42
Шахтар вийшов на благодійний матч з турецьким Антальяспором
Шахтар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Донецький "Шахтар" вийшов на благодійний матч з турецьким "Антальяспором" у футболках на згадку про 215 вбитих росією українських дітей

На принті на футболках - рука Валерії Глодан з бейджиком із пологового будинку про народження її доньки Кіри у січні цього року.

Нагадаємо, що Валерія, тримісячна Кіра та її бабуся були вбиті російською ракетою у своїй квартирі в Одесі у суботу, 23 квітня.

Матч з турецьким "Антальяспором" - частина благодійного туру команди з Донецька. Усі зібрані гроші перерахують українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам. Виручені гроші також буде спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Поєдинок відбудеться на стадіоні суперника "Анталья Арена" розпочався о 20:30. На жаль, матч не буде показано через відсутність дозволу на трансляцію від Федерації футболу Туреччини, оскільки час проведення зустрічі збігається з часом проведення сьогоднішніх матчів турецької Суперліги.
Podrobnosti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей