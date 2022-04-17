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Спорт
Футбол
17 апреля 22, 17:42
Луческу о том, почему не состоялся матч Динамо против Стяуа
Динамо
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Луческу рассказал, почему не состоялся матч Динамо против Стяуа
Киевское Динамо должно было сыграть в благотворительном поединке против румынского Стяуа. Однако впоследствии команду исключили из списка.

Этот поединок еще может состояться

Отмечалось, что киевляне отказались играть с румынским клубом из-за позиции президента команды, который назвал полк "Азов" "нацистской группировкой". Однако главный тренер Динамо назвал другую причину, почему не состоялся матч.

По словам Мирчи Луческу, поединок Динамо против Стяуа из-за того, что в Бухаресте не нашли доступный стадион для этого события.

На вопрос, будет ли сыгран этот матч, он ответил: "Будет".

Динамо сыграет против другого румынского клуба ЧФР 1907 года Клуж. Матч состоится в запланированное время – 20 апреля в 21.30 по киевскому времени.

Напомним, что игроки Динамо и Шахтера получили специальное разрешение для выезда за границу. Обе команды сыграют серию благотворительных матчей в поддержку Украины.

Динамо уже сыграло два матча. В первом поединке киевляне одолели варшавскую Легию (1:3). Во втором матче с аналогичным счетом "бело-синие" одолели турецкий Галатасарай.

Источник: sport.24tv.ua
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