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Спорт
Футбол
14 апреля 22, 23:50
Забили три гола. Динамо обыграло Галатасарай в Турции
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Команда Мирчи Луческу выиграла в благотворительном матче

В четверг, 14 апреля, киевское «Динамо» провело очередной матч в рамках благотворительного турне «Матч за Мир!».

Цель турне – информирование международного сообщества об ужасной войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от войны с российским агрессором. После победы над варшавской «Легией» (3:1) киевляне отправились в Стамбул, где сыграли против многократного чемпиона Турции – «Галатасарая».

Табло зафиксировало счет 3:1 – вторая победа «Динамо» в благотворительном турне при остроатакующей игре, от которой получают удовольствие как болельщики, так и сами футболисты.




Благотворительный матч

14 апреля 2022. Стамбул, NEF Stadyumu

Галатасарай (Стамбул, Турция) – Динамо (Киев, Украина) – 1:3

Голы: Бариш Йилмаз, 56 – Буяльский, 14, Беседин, 28, Цыганков, 80.

Галатасарай (стартовый состав): 26. Пенья – 5. Озтюрк, 15. Пульгар, 19. Байрам, 21. Моруцан, 53. Бариш, 54. Килинч, 66. Арда Туран (К), 67. Дервишоглу, 88. Кайя, 93. Боэ.

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 63) – 20. Караваев (9. Кравченко, 46), 4. Попов (25. Забарный, 63), 34. Сирота (73. Боль, 63), 14. Вивчаренко (44. Дубинчак, 46) – 5. Сидорчук (К, 18. Андриевский, 63), 10. Шапаренко (8. Шепелев, 63), 29. Буяльский (19. Гармаш, 76), 99. Антюх (28. Кулач, 46), 15. Цыганков (89. Бражко, 82) – 41. Беседин (17. Ванат, 46).



Эмоциональное исполнение гимна


Источник: sport.ua
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