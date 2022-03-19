Гол Ярмоленко напомнит людям о том, что происходит в Украине

Андрей Ярмоленко забил важный гол за свой Вест Хэм. В матче Лиги Европы против Севильи украинец вышел на поле на 88 минуте и принес своему клубу победу и путевку в четвертьфинал турнира.

После игры главный тренер лондонцев Дэвид Млйес в очередной раз отметил украинца. Заявив, что любое его результативное действие в столь сложное время имеет особое значение.

"Ярмоленко, его месседж и его имя будут вспоминать по всей Европе, на континенте и во всем мире, и я надеюсь, что сообщения о том, что происходит в Украине, если люди об этом до сих пор не знают, появятся.

Однако история сегодняшнего вечера – это не только история Ярмоленко, но и выступление Вест Хэма, футбольного клуба, как команда отреагировала на большой вечер в Европе впервые за длительное время, и какая хорошая атмосфера была на стадионе", - цитирует Мойеса Football London.