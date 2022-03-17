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Спорт
Футбол
16 марта 22, 18:25
Ярмоленко забил Астон Вилле особенный гол -тренер Вест Хэма
Ярмоленко
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Дэвид Мойес надеется, что взятие ворот украинским полузащитником привлекло дополнительное внимание к войне.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес очень рад тому, что в последнем матче АПЛ смог забить украинский полузащитник "молотобойцев" Андрей Ярмоленко. Такое заявление специалист сделал перед матчем Лиги Европы против Севильи.

По его словам, сначала он был просто рад что лондонцам удалось выйти вперед в матче с Астон Виллой, однако потом Мойес понял, что мяч Ярмоленко намного более важен чем просто забитый гол.

"Это был особенный момент. Сразу после гола я был просто рад, что мы вышли вперед, потому что у нас есть проблемы в атаке. Но особенный момент в том, что забил именно Ярмоленко.

Он вышел на замену и сделал свою работу. Надеюсь, Андрей привлек дополнительное внимание мира к тому, что происходит", - цитирует Мойеса пресс-служба Вест Хэма.
Korrespondent
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