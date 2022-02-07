Луческу: Доверие молодым игрокам вернуло "Динамо" на вершину

Динамо отказалось от игроков с международным именем и значительно проигрывало Шахтеру. Так описал свои впечатления после перехода в киевский клуб главный тренер Мирча Луческу. Румынский специалист в интервью GSP также похвастался проделанной работой на своем посту.

"Как я изменил команду? Большинство из них украинцы. Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был. Нигде не просил особенных трансферов. Даже когда был в Шахтере. Молодые футболисты в Динамо попали ко мне, когда им было 18-19 лет.

За пять лет Динамо ничего не выиграли, международных турниров у них тоже не было. Разница с Шахтером в последнем сезоне составила 23 очка. Думаю, что имело значение доверие, которое я оказал игрокам. Им очень важна психологическая поддержка.

С такой молодой командой мы подходили к каждому матчу с большой уверенностью. Сразу же последовала реакция Шахтера - они купили игроков на 50 миллионов. Они также привлекли Де Дзерби, хорошего тренера, так что им удалось сохранить баланс в этом сезоне", - заявил Луческу.