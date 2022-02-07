Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.98
USD
27.99
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
7 февраля 22, 11:52
Луческу: Доверие молодым игрокам вернуло "Динамо" на вершину
Луческу
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Главный тренер киевского Динамо высказался о своей работе в клубе после возвращения в Украину.

Динамо отказалось от игроков с международным именем и значительно проигрывало Шахтеру. Так описал свои впечатления после перехода в киевский клуб главный тренер Мирча Луческу. Румынский специалист в интервью GSP также похвастался проделанной работой на своем посту.

"Как я изменил команду? Большинство из них украинцы. Я всегда доверял игрокам, где бы я ни был. Нигде не просил особенных трансферов. Даже когда был в Шахтере. Молодые футболисты в Динамо попали ко мне, когда им было 18-19 лет.

За пять лет Динамо ничего не выиграли, международных турниров у них тоже не было. Разница с Шахтером в последнем сезоне составила 23 очка. Думаю, что имело значение доверие, которое я оказал игрокам. Им очень важна психологическая поддержка.

С такой молодой командой мы подходили к каждому матчу с большой уверенностью. Сразу же последовала реакция Шахтера - они купили игроков на 50 миллионов. Они также привлекли Де Дзерби, хорошего тренера, так что им удалось сохранить баланс в этом сезоне", - заявил Луческу.
Korrespondent
Ещё по теме:
Суркис разгонит команду, если не покажут результат с Луческу
Десна арендовала двух футболистов Динамо
Шевченко готов возглавить «Динамо»
Динамо отправило Жерсона Родригеса в аренду
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей