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Спорт
Футбол
4 февраля 22, 11:03
Чиновник Барселоны назвал Надаля врагом и ушел в отставку
Барселона
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Вице-президент фонда Барселоны Альфонс Годаль нелицеприятно высказался о теннисисте и мадридском Реале.

Отставкой закончилась для вице-президента фонда Барселоны Альфонса Годаля его критика в соцсетях. Чиновник на своей странице в твиттере нелицеприятно высказался о Рафаэле Надале, Фернандо Алонсо, мадридском Реале и сборной Испании.

Несмотря на то, что официальный аккаунт каталонце поздравил теннисиста с рекордной 21-й победой на турнире Большого шлема, Годаль назвал Надаля врагом.

"Рафаэль Навидад (Слово "Navidad" переводится с испанского как Рождество. "Nadal" – это Рождество на каталонском языке) причинял мне душевную боль с первого дня. Я отношу его к той же категории, что и сборную Испании, мадридский Реал, Фернандо Алонсо и всех остальных, кто представляет вражеское государство", – заявил Годаль.

El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic.

— Alfons Godall II*II

После этого многие партнеры, пригрозили прекращением сотрудничества с фондом. А страховая компания Mapfre, которая также работает с Надалем, сообщила что не продлит контракт с фондом. После этого Гадалю не оставалось ничего другого как подать в отставку.

"Твит, где я высказал мнение об известном человеке может причинить вред фонду Барселоны, учитывая давление со стороны некоторых компаний и СМИ. Я не хочу приносить Барселоне убытки или отказываться от свободы слова, поэтому я ухожу в отставку. Спасибо!" – написал он.
Korrespondent
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