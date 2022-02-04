Чиновник Барселоны назвал Надаля врагом и ушел в отставку

Отставкой закончилась для вице-президента фонда Барселоны Альфонса Годаля его критика в соцсетях. Чиновник на своей странице в твиттере нелицеприятно высказался о Рафаэле Надале, Фернандо Алонсо, мадридском Реале и сборной Испании.

Несмотря на то, что официальный аккаунт каталонце поздравил теннисиста с рекордной 21-й победой на турнире Большого шлема, Годаль назвал Надаля врагом.

"Рафаэль Навидад (Слово "Navidad" переводится с испанского как Рождество. "Nadal" – это Рождество на каталонском языке) причинял мне душевную боль с первого дня. Я отношу его к той же категории, что и сборную Испании, мадридский Реал, Фернандо Алонсо и всех остальных, кто представляет вражеское государство", – заявил Годаль.

El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic.



