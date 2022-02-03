Роналду за карьеру раздал футболок на 100 тысяч долларов

Популярность обходиться Криштиану Роналду в круглую сумму. Все болельщики мира и игроки команд-соперниц в которых играет португалец мечтают заполучить футболку форварда.

Но за розданный джерси Роналду платит из своего кармана. Вратарь Уотфорда Бен Фостер решил подсчитать во сколько такие прихоти обходятся португальцу.

"Криштиану Роналду отдает свою футболку, за которую платит самостоятельно, практически в каждой игре.

Итак, он сыграл 1100 игр за свою карьеру. Он получает две футболки на матч, и я не говорю, что он отдает их каждую игру. Предположим, в среднем, в этих 1100 играх он раздал по одной.

Если вы посмотрите, сколько сейчас стоят эти футболки, то у Манчестер Юнайтед – 100 фунтов стерлингов. Не поймите меня неправильно, когда-то они были немного дешевле – 50, 60 фунтов – так что давайте посчитаем, что они стоят в среднем около 70 фунтов.

Так вот, Криштиану пришлось оплатить счет в размере 77 000 фунтов стерлингов (примерно 100 тысяч долларов) только за то, что он раздает свои футболки", – рассказал Фостер.