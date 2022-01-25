Шахтер одержал первую победу на сборах. Видео

С уверенной победы начал свой тренировочный сбор донецкий Шахтер. Сегодня в турецком Белеке донецкий клуб встречался с представителем Австрии Вольфсбергером.

Команда Роберто Де Дзерби пропустила первой. Уже по конец первого тайма в воротах украинского клуба отметился Лочошвили. Этот мяч долгое время оставался единственным в поединке.

Переломить ход противостояния Шахтер смог уже в конце поединка. Причем за последние 15 минут игры "горняки" забили австрийцам сразу четыре мяча. Дубль на счету Мораеса, еще по разу ворота соперника поразили Судаков и Тете.

Товарищеский матч. Турция

Шахтер – Вольфсбергер - 4:1

Голы: Судаков, 76, Мораес, 80, Тете, 87, Мораес, 89 – Лочошвили, 37

Шахтер (1-й тайм): Трубин – Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо – Степаненко, Майкон – Мудрик, Алан Патрик, Нерес – Педриньо.

Шахтер (2-й тайм): Пятов – Корниенко, Витао, Бондарь, Винисиус – Бондаренко, Маркос Антонио – Фернандо, Судаков, Тете – Мораес.

Вольфсбергер: Кофлер – Новак, Дедич, Лочошвили, Ясич – Вернитцинг, Ляйтгеб, Тафернер – Линдль – Дьен, Визингер.