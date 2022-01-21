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Спорт
Футбол
21 января 22, 10:36
В МЮ не хотят терять Роналду - он приносит деньги
Роналду
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Руководство "красных дьяволов" планирует на лето финансово успешную поездку в США.

В Манчестер Юнайтед не хотят терять Криштиану Роналду. И причина вовсе не в хорошей игре или голах португальца. Руководство "красных дьяволов" запланировало на лето этого года предсезонное турне в США - первое с 2019 года из-за пандемии.

Соединенные штаты выбраны не случайно. Там теплый климат, превосходных условий для тренировок и главное богатые болельщики и спонсоры. Как сообщает Daily Star, в клубе уже рассчитали - тур должен пополнить казну минимум на 24 миллиона евро благодаря спонсорам, мерчендайзингу и билетам.

Вот только чтобы финансово поездка вышла успешной, клубу необходим Криштиану Роналду в составе. Ведь поездка в США без португальца снизит привлекательность клуба.

Новому генеральному директору Ричарду Арнольду, который сменит Эда Вудворда в начале следующего месяца, предстоит борьба за сохранение португальца. Арнольд пытается сохранить Роналду и надеется провести переговоры с Роналду в ближайшие недели.
Korrespondent
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