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Спорт
Футбол
20 января 22, 14:07
"Барселона" выгоняет Дембеле
Усман Дембеле
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Каталонцы устали от капризного нападающего и заявили, что он должен немедленно покинуть клуб.

Усман Дембеле должен немедленно покинуть расположение Барселоны. Об этом заявил директор Барселоны Матеу Алемани. По его словам, в клубе устали от поведения форварда и от его нежелания продолжать контракт.

Поэтому призвали упертого французского вингера побыстрее найти себе новый клуб до закрытия зимнего трансферного окна.

"Переговоры с Усманом и его агентами начались примерно в июле. Все это время, шесть, почти семь месяцев, мы вели диалог, разговаривали, Барселона делала разные предложения, пыталась найти способ для того, чтобы он продолжал карьеру у нас, а его агент постоянно отклонял эти предложения.

Сегодня, 20 января, за одиннадцать дней до окончания срока, когда он мог принять контракт, очевидно, что игрок не хочет оставаться в Барселоне и не привержен будущему клуба.

Мы сообщили ему и его агентам, что он должен немедленно покинуть клуб, потому что нам нужны преданные игроки, и мы надеемся, что трансфер состоится до 31 января", - цитирует Алемани Mundo Deportivo.

Напомним, в этом сезоне Дембеле отыграл за Барселону 11 матчей, забил в них один гол и отдал два ассиста.

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