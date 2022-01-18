Динамо сыграет против сборной свободных агентов Испании

Динамо Киев внесет изменения в свой тренировочный сбор, который начался вчера в Испании. Как сообщает официальный сайт чемпионов Украины матч с Мурсией, который был запланирован на 19 января, перенесен на 25 января.

А 21 числа киевский клуб проведет контрольную встречу со сборной свободных агентов Испании. Именно она станет последним, четвертым соперником, столичной команды во время первого зимнего сбора.

Расписание матчей Динамо на тренировочном сборе:

- 21 января, 12:00 - сборная Ассоциации профессиональных футболистов Испании, сборная свободных агентов;

- 22 января, 18:00 - Расинг Унион (Люксембург);

- 25 января, 18:00 - Реал Мурсия (Испания);

- 27 января, 12:00 - Буде-Глимт (Норвегия).



