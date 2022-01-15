ОФИЦИАЛЬНО: Шахтер выкупил Нереса у Аякса

Амстердамский «Аякс» достиг договоренности с донецким «Шахтером» о переходе из нидерландского клуба 24-летнего бразильского правого вингера Давида Нереса.





Новый контракт вступает в силу немедленно. Сумма трансфера официально составила €12 миллионов. Она может вырасти до €16 миллионов за счет бонусов.





Нерес защищал цвета «Аякса» после перехода из «Сан-Паулу» зимой 2017 года за €17,4 миллиона. В текущем сезоне Давид провел за амстердамскую команду 22 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.





В составе «Аякса» Нерес дважды выиграл чемпионат Нидерландов и дважды был победителем Кубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы сезона 2016/2017.





В активе Нереса 7 матчей за национальную сборную Бразилии, где он забил один гол.



