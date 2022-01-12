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Спорт
Футбол
11 января 22, 13:10
Реал не против отпустить Лунина в Аякс
Лунин
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Мадридский клуб готов отдать своего голкипера в аренду, однако выставил претендентам условие.

Мадридский Реал готов отпустить в аренду в амстердамский Аякс своего голкипера Андрея Лунина. Клуб из Нидерландов уже начал подыскивать замену своему основному вратарю Андре Онане, который этим летом перейдет в Интер.

Однако, как сообщает DefensaCentral, в "королевском клубе" поставили всем претендентам на украинца одно очень важное условие. Аякс и другие команды могут рассчитывать на аренду Лунина только в том случае, если Реал получит гарантии регулярной игровой практики для футболиста. Это основное и определяющее условие в переговорах.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету украинца только один поединок за первую команду мадридцев - в рамках Кубка Испании. В прошлом Лунин также отыграл лишь в одном матче.
Korrespondent
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