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Спорт
Футбол
6 января 22, 23:32
Динамо отказалось продать Словану Цитаишвили
Цитаишвили
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Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу рассчитывает на грузинского полузащитника в будущем.

Георгия Цитаишвили не будет в Словане. Киевское Динамо отказалось продавать полузащитника в Словакию. За игрока предлагали 2 миллиона евро, но киевлян не устроила такая цена.

По данным издания goal.ge, главный тренер киевлян Мирча Луческу все еще рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе.

В Динамо рассчитывают в скором времени продать своего лидера Виктора Цыганкова, и именно Цитаишвили, по мнению румынского тренера, заменит Цыганкова.

Ожидается, что этот сезон грузинский полузащитник доиграет в аренде в Черноморце, после чего вернется в Киев. Отметим, что в нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги на счету Цитаишвили 1 гол в 15 матчах за одесситов.
Korrespondent
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