Динамо отказалось продать Словану Цитаишвили

Георгия Цитаишвили не будет в Словане. Киевское Динамо отказалось продавать полузащитника в Словакию. За игрока предлагали 2 миллиона евро, но киевлян не устроила такая цена.

По данным издания goal.ge, главный тренер киевлян Мирча Луческу все еще рассчитывает на игрока в долгосрочной перспективе.

В Динамо рассчитывают в скором времени продать своего лидера Виктора Цыганкова, и именно Цитаишвили, по мнению румынского тренера, заменит Цыганкова.

Ожидается, что этот сезон грузинский полузащитник доиграет в аренде в Черноморце, после чего вернется в Киев. Отметим, что в нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги на счету Цитаишвили 1 гол в 15 матчах за одесситов.