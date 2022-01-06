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Спорт
Футбол
5 января 22, 18:21
ФИФА определила лучшие голы 2021 года
Ламела
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Международная федерация футбола выбрала претендентов на премию Ференца Пушкаша.

Эрик Ламела, Патрик Шик и Мехди Тареми - кандидаты на премию Ференца Пушкаша 2021 года. Так решила Международная федерация футбола.

Напомним, что награда имени легендарного венгерского футболиста вручается за лучшие голы года. И в ФИФА решили, что именно точные удары этих футболистов достойны внимания. Обладатель премии будет объявлен во время виртуальной церемонии 17 января в Цюрихе.

Напомним, игрок Порто Тареми забил гол в Лиге чемпионов в ворота Челси ударом через себя. Ламела, играя за Тоттенхэм, отметился мячом, забитым рабоной в ворота Арсенала. А нападающий сборной Чехии Шик на Евро-2020 ударом с середины поля закинул мяч за шиворот вратарю команды Шотландии.
Korrespondent
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