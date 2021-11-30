Левандовски поздравил Месси с Золотым мячом

Поблагодарил болельщиков и партнеров и поздравил Лионеля Месси. Нападающий Баварии Роберт Левандовски выступил с заявлением по итогам вручения Золотого мяча.

На своей официальной страничке в Twitter, он опубликовал пост с обращением к партнерам и всем участникам церемонии.

"Я поздравляю Лионеля Месси и Алексию Путельяс, которые стали обладателями Золотого мяча. Поздравляю всех номинированных футболистов!

Я получил награду Нападающий года. Ни один футболист не может завоевать престижную индивидуальную награду без сильнейшей команды и преданных болельщиков за спиной. Спасибо всем за вашу поддержку", - написал польский форвард.

Напомним, Лионель Месси выиграл Золотой мяч в седьмой раз - это рекорд. До этого нападающий завоевывал трофей в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.