Плей-офф на чемпионат мира-2022: результаты жеребьевки

В Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф раунда отбора на ЧМ-2022 в Катаре.





Жеребьевка пройдет в формате трех не зависимых друг от друга финалов четырех, Украина попала в Путь А/В/С





Результаты жеребьевки





Путь А





Шотландия - Украина

Уэльс - Австрия





Путь В





Россия - Польша

Швеция - Чехия





Путь С





Италия - Северная Македония

Португалия - Турция





Полуфинальные матчи пройдут 24 марта следующего года, тогда как решающие встречи состоятся 29 марта.



