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Спорт
Футбол
30 ноября 21, 10:03
Плей-офф на чемпионат мира-2022: результаты жеребьевки
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Определились все соперники в рамках плей-офф к чемпионату мира 2022 года.
В Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф раунда отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

Жеребьевка пройдет в формате трех не зависимых друг от друга финалов четырех, Украина попала в Путь А/В/С

Результаты жеребьевки

Путь А

Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия

Путь В

Россия - Польша
Швеция - Чехия

Путь С

Италия - Северная Македония
Португалия - Турция

Полуфинальные матчи пройдут 24 марта следующего года, тогда как решающие встречи состоятся 29 марта.

Источник: korrespondent.net
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