Плей-офф на чемпионат мира-2022: результаты жеребьевки
В Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка плей-офф раунда отбора на ЧМ-2022 в Катаре.
Жеребьевка пройдет в формате трех не зависимых друг от друга финалов четырех, Украина попала в Путь А/В/С
Результаты жеребьевки
Путь А
Шотландия - Украина
Уэльс - Австрия
Путь В
Россия - Польша
Швеция - Чехия
Путь С
Италия - Северная Македония
Португалия - Турция
Полуфинальные матчи пройдут 24 марта следующего года, тогда как решающие встречи состоятся 29 марта.
Источник: korrespondent.net