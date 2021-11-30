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Спорт
Футбол
30 ноября 21, 09:58
Ліонель Мессі отримав сьомий "Золотий м'яч"
Ліонель Мессі
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Стільки "золотих м'ячів" не мав ще жоден спортсмен. Обирали найкращого футболіста року за допомогою голосування, яке традиційно проводить видання France Football.

Ліонель Мессі здобув "Золотий м'яч". Для аргентинця це вже сьома така нагорода в кар'єрі. І стільки "золотих м'ячів" не мав ще жоден спортсмен. Обирали найкращого футболіста року за допомогою голосування, яке традиційно проводить видання France Football.

Друге місце посів поляк Роберт Левандовський, третє - італієць Жоржиньйо. Церемонія вручення нагороди відбулася в Парижі. Нагадаю, перед стартом нинішнього сезону Мессі пішов з команди "Барселони" і приєднався до паризького "ПСЖ".

Ліонель Мессі, футболіст, володар призу "Золотий м'яч-2021":

Ця перемога - особлива. Увесь попередній рік був надзвичайним. Премія дає мені мотивацію для нового етапу життя. Щодо моєї родини, моїх дітей - звісно, хвилювалися, виграю я чи ні. Та мені приємно бачити їх щасливими, насолоджуватися цим моментом разом з ними.
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