Ліонель Мессі отримав сьомий "Золотий м'яч"

Ліонель Мессі здобув "Золотий м'яч". Для аргентинця це вже сьома така нагорода в кар'єрі. І стільки "золотих м'ячів" не мав ще жоден спортсмен. Обирали найкращого футболіста року за допомогою голосування, яке традиційно проводить видання France Football.

Друге місце посів поляк Роберт Левандовський, третє - італієць Жоржиньйо. Церемонія вручення нагороди відбулася в Парижі. Нагадаю, перед стартом нинішнього сезону Мессі пішов з команди "Барселони" і приєднався до паризького "ПСЖ".

Ліонель Мессі, футболіст, володар призу "Золотий м'яч-2021":

Ця перемога - особлива. Увесь попередній рік був надзвичайним. Премія дає мені мотивацію для нового етапу життя. Щодо моєї родини, моїх дітей - звісно, хвилювалися, виграю я чи ні. Та мені приємно бачити їх щасливими, насолоджуватися цим моментом разом з ними.