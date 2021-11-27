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Спорт
Футбол
27 ноября 21, 08:40
Под Львовом в ДТП погиб известный футболист и тренер (видео)
Руслан Мостовой
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Бывший главный тренер львовского "Руха" и ивано-франковского "Прикарпатья" Руслан Мостовой погиб в ДТП

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Рух".

Авария произошла в 10:40 в пятницу, 26 ноября, во Львовской области близ села Любинцы на автодороге М-06 "Киев-Чоп", сообщает полиция Львовской области.

Руслан Мостовой находился за рулем автомобиля Skoda Octavia. По какой-то причине он не справился с управлением и врезался в отбойник, который буквально "прошил" автомобиль.

В результате аварии водитель погиб на месте ДТП. Обстоятельства выясняют правоохранители.


Руслану Мостовому было 47 лет. Как футболист Руслан Мостовой выступал за клубы "Львов", "Прикарпатье", "Подолье", "Волынь", "Закарпатье", а также за российские "Спартак" (Нальчик) и "Томь".

Возглавив львовский "Рух" в ноябре 2016 года, он вывел клуб из второй лиги в первую. За 21 матч на тренерском месте Мостовой одержал с "Рухом" 10 побед. В 2021-2021 гг. возглавлял ивано-франковское "Прикарпатье".

На сайте "Прикарпатья" сообщается, что как игрок Мостовой дважды защищал цвета клуба в 1996-1998 и 2008 годах, сыграв 67 матчей и забил 3 мяча. В прошлом сезоне с сентября 2020-го по май этого года он возглавлял команду "Прикарпатья" в Первой лиге.
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