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Спорт
Футбол
26 ноября 21, 16:53
Шевченко хочет переманить Ярмоленко в Дженоа
Андрей Ярмоленко
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Тренер и полузащитник могут возобновить свое сотрудничество в итальянском клубе.

Андрей Ярмоленко может уже этой зимой сменить чемпионат и перейти из Вест Хэма в Дженоа. По информации журналиста Николы Скиры генуэзцы планируют купить полузащитника уже в зимнее трансферное окно.

Новый главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко лично заинтересован в полузащитнике, с которым ранее работал в сборной Украины. Поэтому украинский 32-летний хавбек является приоритетной целью для итальянского клуба.

Напомним, контракт Ярмоленко с Вест Хэмом истекает летом следующего года. В текущем сезоне на счету украинца 1 гол в 14 матчах за лондонцев во всех турнирах.
Korrespondent
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