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Спорт
Футбол
25 ноября 21, 12:50
Украина прервала свою серию в Лиге Европы
ФК Шахтер Донецк
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Впервые с сезона 2007/2008 отечественных команд не будет в плей-офф еврокубковых турниров.

Проигрыш Динамо и Шахтера в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов положил конец положительной серии для украинских клубов. На протяжении 14 лет, с сезона 2007/08 отечественные команды неизменно выходили в плей-офф второго по престижности клубного турнира Европы - Кубка УЕФА или Лиги Европы.

Но в этом году уже за тур до конца группового раунда украинские клубы потеряли даже теоретические шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Также отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов представителей Украины не было с сезона 2017/18. Тогда в 1/8 финала удалось пробиться донецкому Шахтеру.

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Korrespondent
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