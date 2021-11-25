Украина прервала свою серию в Лиге Европы

Проигрыш Динамо и Шахтера в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов положил конец положительной серии для украинских клубов. На протяжении 14 лет, с сезона 2007/08 отечественные команды неизменно выходили в плей-офф второго по престижности клубного турнира Европы - Кубка УЕФА или Лиги Европы.

Но в этом году уже за тур до конца группового раунда украинские клубы потеряли даже теоретические шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Также отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов представителей Украины не было с сезона 2017/18. Тогда в 1/8 финала удалось пробиться донецкому Шахтеру.

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