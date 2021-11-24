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Футбол
24 ноября 21, 13:24
"Мы выглядели достойно во всех матчах" - Луческо. Видеообзор
Луческо
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После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу подвел итоги прошедшего матча

23 ноября в Киеве на НСК Олимпийский в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" принимало в гостях мюнхенскую "Баварию". Победили в матче гости из Германии (1:2).

Главным арбитром встречи был 35-летний судья из Турции Халил Умут Мелер. Он является арбитром категории ФИФА с 2017 года.

Поединок проходил под обильный снегопад, который накануне матча начался в Киеве. 

На 70-й минуте хозяева организовали отличную атаку, Миколенко отпасовал на Цыганкова, который вывел один на один с Нойером Гармаша. "Джокер" киевлян пробил сходу в "домик" немецкому киперу - 1:2. 

Это первый гол "Динамо" в этом розыгрыше ЛЧ.

После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу подвел итоги прошедшего матча.

Считаю, мы и два предыдущих матча с Барселоной сыграли хорошо и достойно. Сегодня по интенсивности, накалу и тому, как мы прессинговали и давили на соперника, особенно во втором тайме, это была лучшая половина встречи.

Также он отметил:

В первом же тайме мы проявили слишком много уважения к сопернику, которому позволяли слишком многое. После перерыва же мы сыграли в хороший футбол.

После Мирча Луческу рассказал, каким образом он настраивал своих подопечных на второй тайм, в то время как команда уже проигрывала по ходу встречи со счетом 0:2.

Я сказал ребятам, что мы пропустили два мяча из-за своих грубых ошибок, но мы играли хорошо. Во втором тайме нужно немного прибавить, представить себе, что счет 0:0, отталкиваться от этого и начинать все сначала – играть и забивать. Мы должны были сыграть так, чтобы не стыдно было уходить с поля перед болельщиками.

"Также есть вещи, о которых я не стану говорить. Чем еще можно мотивировать игроков перед матчем в Лиге чемпионов? Мы достойно выглядели во всех матчах, если бы не допускали элементарных ошибок из-за отсутствия опыта, результат был бы другим", - добавил он.


Напомним, что в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" победило "Черноморец" со счетом 6:1. Победа позволила киевлянам на время единолично возглавить турнирную таблицу.


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