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Спорт
Футбол
22 ноября 21, 10:04
Шевченко проиграл первый матч в чемпионате Италии
Шевченко
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Экс-тренер сборной Украины Шевченко проиграл Моуриньо в своем первом матче Серии А – Дженоа 0:2 Рома.

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проиграл первый матч у руля "Дженоа" в чемпионате Италии.

Вчера вечером "Дженоа" встречалась с "Ромой", которую возглавляет Жозе Моуриньо – бывший тренер Шевченко-футболиста в "Челси".

Римляне были явными фаворитами матча, однако практически до конца игры счет оставался 0:0. Забить "Роме" удалось лишь на 82-й минуте: 18-летний Феликс Афена-Гьян оторвался от защитников в штрафной площадке и в касание пробил под дальнюю штангу.

На 90+2-й минуте юный футболист отличился снова. Афена-Гьян забил гол красивым дальним ударом в девятку. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу "Ромы".

После матча Шевченко сказал, что его команда могла сыграть лучше, но не хватало многих игроков, а часть из них находилась не в лучшей форме, передает Football.ua.

Из-за поражения "Дженоа" опустилась в зону вылета Серии А – на 18 месте. "Рома" же поднялась на пятую позицию.

Летом этого года сборная Украины не без везения добилась на Евро-2020 исторического успеха – вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Однако после турнира Шевченко сообщил, что его контракт закончился. Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины. 

В Украинской ассоциации футбола заявили, что присылали Шевченко предложение о продлении контракта, но тот не ответил. 

7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа". Сборную Украины сейчас тренирует Александр Петраков, он вывел команду в плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 и лишился приставки и. о.
liga.net
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