Шевченко проиграл первый матч в чемпионате Италии

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проиграл первый матч у руля "Дженоа" в чемпионате Италии.
Вчера вечером "Дженоа" встречалась с "Ромой", которую возглавляет Жозе Моуриньо – бывший тренер Шевченко-футболиста в "Челси".
Римляне были явными фаворитами матча, однако практически до конца игры счет оставался 0:0. Забить "Роме" удалось лишь на 82-й минуте: 18-летний Феликс Афена-Гьян оторвался от защитников в штрафной площадке и в касание пробил под дальнюю штангу.
На 90+2-й минуте юный футболист отличился снова. Афена-Гьян забил гол красивым дальним ударом в девятку. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу "Ромы".
После матча Шевченко сказал, что его команда могла сыграть лучше, но не хватало многих игроков, а часть из них находилась не в лучшей форме, передает Football.ua.
Из-за поражения "Дженоа" опустилась в зону вылета Серии А – на 18 месте. "Рома" же поднялась на пятую позицию.
Летом этого года сборная Украины не без везения добилась на Евро-2020 исторического успеха – вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. Однако после турнира Шевченко сообщил, что его контракт закончился. Шевченко заявил, что хотел продлить контракт со сборной Украины.