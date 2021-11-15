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Спорт
Футбол
15 ноября 21, 10:34
Игрок из Румынии стал самым молодым дебютантом сборных
Фарула Энес Сали
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Футболист Фарула Энес Сали сыграл в матче против Лихтенштейна в возрасте 15 лет и 264 дня.

Неудачей закончился для национальной сборной Румынии квалификационный раунд на Чемпионат мира 2022 года. В отборочной группе J команда заняла лишь третье место, пропустив вперед Германию и Северную Македонию.

В последнем матче сборная Румынии в гостях переиграла сборную Лихтенштейна со счетом 0:2. И в этой встрече произошло историческое событие. Уже в конце игры на поле вышел Энес Сали. На момент появления ему исполнилось лишь 15 лет и 264 дня.

Таким образом нападающий Фарул из Констанцы стал самым юным футболистом, сыгравшим в официальном матче за взрослую сборную. Отметим, Сали провел лишь восемь матчей, в которых выходил только на замену. И успел отметиться красивым голом.

Remember the name.
15-year-old Enes Sali became the youngest player to ever score in the Romanian top flight.
Amazing story: born in Canada, spent time at Barca's La Masia, he's now coached by Hagi.
Look at his sprint after the beautiful goal to hug Papa Hagi... pic.twitter.com/P06JCnbCHj

Emanuel Roşu (@Emishor) September 14, 2021

Напомним, предыдущий рекорд самого юного игрока, сыгравшего за сборную, принадлежал Мартину Эдегору. Норвежец дебютировал за Норвегию в квалификационной игре Евро-2016 в 15 лет и 301 день, но Сали сделал это на 37 дней раньше.

   
Korrespondent
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