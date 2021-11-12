Маленькая девочка выбежала на поле, чтобы обнять Роналду

После матча между сборными Португалии и Ирландии в рамках отборочного этапа чемпионата мира - 2022 произошел трогательный момент.

После финального свистка на поле выбежала маленькая девочка, которая рвалась к своему кумиру - нападающему сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Звездный футболист не отказал своей поклоннице и даже подарил ей свою футболку, отказав вратарю сборной Ирландии Гевину Базуну.

Криш сделал самый милый момент дня



Девочка ворвалась на поле ради обнимашек с кумиром – ну как тут отказать







