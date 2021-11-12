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Спорт
Футбол
12 ноября 21, 09:41
Маленькая девочка выбежала на поле, чтобы обнять Роналду
Криштиану Роналду
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После финального свистка на поле выбежала маленькая девочке, которая рвалась к своему кумиру - нападающему сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

После матча между сборными Португалии и Ирландии в рамках отборочного этапа чемпионата мира - 2022 произошел трогательный момент.

После финального свистка на поле выбежала маленькая девочка, которая рвалась к своему кумиру - нападающему сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Звездный футболист не отказал своей поклоннице и даже подарил ей свою футболку, отказав вратарю сборной Ирландии Гевину Базуну.

Криш сделал самый милый момент дня 

Девочка ворвалась на поле ради обнимашек с кумиром – ну как тут отказать

Настоящий джентльмен


Матч, прошедший в Дублине (Исландия), закончился со счетом 0:0. После семи туров Португалия делит первое место в группе А со сборной Сербии. В активе обеих команд по 17 очков, однако португальцы выше по дополнительным показателям.

14 ноября Португалия и Сербия сыграют в последнем, решающем матче отбора, по итогам которого выявится окончательный лидер группы, который напрямую выйдет на ЧМ-2022. Команда, которая займет второе место в группе, проведет стыковые матчи.

Напомним, что 36-летний Криштиану Роналду рассматривает вариант ухода из "Манчестер Юнайтед", если клуб не пробьется в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. 
Podrobnosti
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